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Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına başladı
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da Fraport TAV Antalyaspor ile 5 Ocak Çarşamba günü Katar'da oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da Fraport TAV Antalyaspor ile 5 Ocak Çarşamba günü Katar'da oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirilen idmana istasyon koşularıyla başlayan siyah-beyazlılar, pas çalışmalarının ardından taktik uygulamalar üzerinde durdu.

Antrenman çift kale maç sonrasındaki şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş kupa maçı için saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Katar'a gidecek.

Siyah-beyazlı ekip, final maçı öncesi son çalışmasını yarın saat 19.00'da gerçekleştirecek.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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