Beşiktaş, Şükrü Gülesin'i andı
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Beşiktaş, Şükrü Gülesin'i andı

Beşiktaş, Şükrü Gülesin'i andı
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü, eski futbolcularından Şükrü Gülesin'i vefatının 44. yılında andı.

Beşiktaş Kulübü, eski futbolcularından Şükrü Gülesin'i vefatının 44. yılında andı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Efsane futbolcularımızdan Şükrü Gülesin'i vefatının 44. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Şükrü Gülesin, Beşiktaş forması giydiği 10 yılda 3 Milli Küme, 6 İstanbul Ligi, ikişer İstanbul Kupası ve Başbakanlık Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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