Beşiktaş stattan ayrılıp otele geldi

Göztepe deplasmanında 2-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, Gürsel Aksel Stadyumu'ndan ayrıldı ve kamp yaptığı otele geldi.

Göztepe deplasmanında 2-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, Gürsel Aksel Stadyumu'ndan ayrıldı ve kamp yaptığı otele geldi.

Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Gürse Aksel Stadı'nda büyük bir sevinç yaşayarak şampiyonluğu kutladı. Kutlamaların ardından kafile stattan ayrılarak kamp yapılan otele geldi. 18 Mayıs tarihinde Antalyaspor ile Türkiye Kupası Finali'nde İzmir'de karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılar, bu tarihe kadar İzmir'de kalacak.

(Ali Gözeten/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı