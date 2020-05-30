Beşiktaş, stadını dezenfekte ettirdi Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran'da Antalyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, Vodafone Park'ı dezenfekte ettirdi.

Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran'da Antalyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, Vodafone Park'ı dezenfekte ettirdi.

Süper Lig'in kaldığı yerden devam edecek olmasıyla birlikte hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş, stadını da lige hazırlıyor. 13 Haziran Cumartesi saat 21.45'te Antalyaspor'u konuk edecek olan siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ı dezenfekte ettirdi. Stadyuma gelen ekipler, Vodafone Park'ta bulunan açık ve kapalı bütün alanları en ince ayrıntısına kadar dezenfektanlarla steril hale getirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA