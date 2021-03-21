Beşiktaş stada ulaştı
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Beşiktaş stada ulaştı

21.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:42
Beşiktaş stada ulaştı

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi için stada ulaştı.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi için stada ulaştı. Siyah-beyazlılar maçın başlamasına 1,5 saat kala Vodafone Park'a geldi.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, Vodafone Park'a geldi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden polis eskortları eşliğinde ayrılan kafile, mücadelenin başlamasına 1,5 saat kala stada ulaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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