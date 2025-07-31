Beşiktaş St Patrick's maçı ne zaman, hangi kanalda?

Beşiktaş St Patrick's maçı ne zaman, hangi kanalda?
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu akşam Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Mücadelede rakibine mağlup olan siyah-beyazlı ekip Avrupa Ligi'ne veda etti. Alınan bu sonuçla Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek ve bir sonraki turda Estonya temsilcisi St Patrick's ile kozlarını paylaşacak.

Shakhtar Donetsk karşısında tur şansını kaybeden Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde mücadele etmeye hak kazandı. Yeni rakibi St Patrick's olan temsilcimiz, bu turda yoluna devam edebilmek için iki ayaklı eleme karşılaşmasına çıkacak. Peki Beşiktaş - St Patrick's maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

AVRUPA LİGİ UMUDU SONA ERDİ

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasında oynanan karşılaşmada kazanan Shakhtar Donetsk oldu. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti ve yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam etme hakkı kazandı. Beşiktaş bu yeni aşamada Estonya temsilcisi St Patrick's ile eşleşti.

BEŞİKTAŞ – ST PATRİCK'S MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş'ın St Patrick's ile oynayacağı eleme turu maçının tarihi ve hangi kanalda yayınlanacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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