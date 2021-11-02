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Beşiktaş, Sporting Lizbon maçı hazırlıklarını tamamladı

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında Sporting Lizbon ile Beşiktaş takımları arasında oynanacak karşılaşma öncesinde, Beşiktaş takımı maçın oynanacağı Portekiz'deki Jose Alvalade Stadı'nda teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde antrenman yaptı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında Sporting Lizbon ile Beşiktaş takımları arasında oynanacak karşılaşma öncesinde, Beşiktaş takımı maçın oynanacağı Portekiz'deki Jose Alvalade Stadı'nda teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde antrenman yaptı.

Beşiktaş, Sporting Lizbon maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Sporting Lizbon maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Sporting Lizbon maçı hazırlıklarını tamamladı

AA / Şenhan Bolelli - Spor Haberleri
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