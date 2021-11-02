Beşiktaş, Sporting Lizbon maçı hazırlıklarını tamamladı
AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında Sporting Lizbon ile Beşiktaş takımları arasında oynanacak karşılaşma öncesinde, Beşiktaş takımı maçın oynanacağı Portekiz'deki Jose Alvalade Stadı'nda teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde antrenman yaptı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında Sporting Lizbon ile Beşiktaş takımları arasında oynanacak karşılaşma öncesinde, Beşiktaş takımı maçın oynanacağı Portekiz'deki Jose Alvalade Stadı'nda teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde antrenman yaptı.