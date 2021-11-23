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Beşiktaş, son dönemde Avrupa'da hayal kırıklığı yaşıyor

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Beşiktaş, son dönemde Avrupa'da hayal kırıklığı yaşıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci maçında yarın Ajax ile evinde karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Avrupa kupalarında son dönemde taraftarlarını sevindiremedi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci maçında yarın Ajax ile evinde karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Avrupa kupalarında son dönemde taraftarlarını sevindiremedi.

Siyah-beyazlı ekip son 4 sezonda 17 Avrupa kupası maçına çıkarken, bunların sadece ikisini galibiyetle tamamlayabildi. Söz konusu 17 maçta sahadan 2 kez berabere ayrılan Beşiktaş, 13 karşılaşmada ise mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı.

Beşiktaş'ın Avrupa'daki kötü gidişatı 2018-2019 sezonunda başladı. Avrupa Ligi'nde elemelerden çıkıp gruplarda mücadele hakkı elde eden "Kara Kartallar", Malmö (0-2, 0-1) ve Genk (2-4, 1-1) maçlarında galibiyet alamadı. Beşiktaş, grubun son maçında ise Sarpsborg'u 3-2 mağlup etti.

Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünde 2019-2020 sezonunda yine UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Beşiktaş, sadece Sloven Bratislava'ya 2-1 üstünlük kurabildi. Diğer Sloven Bratislava maçını 4-2 mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, Wolverhampton (0-1, 0-4) ve Braga (1-2, 1-3) maçlarından mağlubiyetle ayrıldı.

Son 2 sezonda düşüş daha da arttı

Beşiktaş'ın Avrupa'daki düşüşü son 2 sezonda daha da hızlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın ile geçen sezonki iki Avrupa kupası maçında PAOK'a 3-1 yenilirken, Rio Ave ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, şu ana kadar umduğunu bulamadı. Siyah-beyazlılar, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde bu sezonki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Borussia Dortmun'a (2-1), Ajax'a (2-0) ve Sporting Lizbon'a da (4-1, 4-0) mağlup oldu.

Savunmada sıkıntı yaşadı

Beşiktaş, bu 17 maçta kötü savunmasıyla dikkati çekiyor.

Söz konusu maçlarda 16 gol atan siyah-beyazlı ekip, rakiplerinin 41 golüne engel olamadı. Attığı gol ortalamasında 0,9'da kalan "Kara Kartallar", yediği golde ise 2,4 ortalamayla oynadı.

7 maçtır kazanamıyor

"Kara Kartallar", Avrupa'da 7 maçtır kazanamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı son 7 maçta bir beraberlik ve 6 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, Avrupa'daki son galibiyetini ise 28 Kasım 2019'da Slovan Bratislava'yı Avrupa Ligi'nde evinde 2-1 mağlup ederek elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, yarın Ajax'ı yenerek 2 yıla yaklaşan galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak.

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AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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