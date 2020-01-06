Beşiktaş Sompo Sigorta, Telekom Baskets Bonn'u konuk edecek
Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 10. maçında yarın Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn'u ağırlayacak.
Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 10. maçında yarın Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn'u ağırlayacak.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Grubunda 3 galibiyet ve 6 yenilgi alan siyah-beyazlı takım, 7. sırada bulunuyor. Telekom Baskets Bonn ise 6 galibiyet, 3 mağlubiyetle ilk sırasında yer alıyor.
Almanya'da oynanan ilk karşılaşmayı Telekom Baskets Bonn 86-82 kazanmıştı.