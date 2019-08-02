Beşiktaş Sompo Sigorta, Samet Geyik'le sözleşme yeniledi

Beşiktaş Sompo Sigorta, Samet Geyik'in sözleşmesini yeniledi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2 sezondur Beşiktaş formasını giyen oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "2019-2020 sezonunda da Beşiktaş Sompo Sigorta formasını giyecek Samet Geyik'e başarılarla dolu bir sezon dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA