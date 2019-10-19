Beşiktaş Sompo Sigorta, Sabahattin Can Göndür'ü transfer etti
ING Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş Sompo Sigorta, 24 yaşındaki basketbolcu Sabahattin Can Göndür'ü kadrosuna kattı.
ING Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş Sompo Sigorta, 24 yaşındaki basketbolcu Sabahattin Can Göndür'ü kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyun kurucu pozisyonunda görev alan Sabahattin Can'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Sabahattin Can, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giymişti.