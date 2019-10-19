Beşiktaş Sompo Sigorta, Sabahattin Can Göndür'ü transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş Sompo Sigorta, 24 yaşındaki basketbolcu Sabahattin Can Göndür'ü kadrosuna kattı.

19.10.2019 19:06
Beşiktaş Sompo Sigorta, Sabahattin Can Göndür'ü transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş Sompo Sigorta, 24 yaşındaki basketbolcu Sabahattin Can Göndür'ü kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyun kurucu pozisyonunda görev alan Sabahattin Can'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Sabahattin Can, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giymişti.

Kaynak: AA
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