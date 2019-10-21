Beşiktaş Sompo Sigorta'nın konuğu Zaragoza

Beşiktaş Sompo Sigorta Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. haftasında yarın İspanya ekibi Casademont Zaragoza'yla İstanbul'da karşılaşacak.

21.10.2019 10:42
Beşiktaş Sompo Sigorta'nın konuğu Zaragoza

Beşiktaş Sompo Sigorta Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. haftasında yarın İspanya ekibi Casademont Zaragoza'yla İstanbul'da karşılaşacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Siyah-beyazlı takım, gruptaki ilk maçında Yunanistan deplasmanında PAOK'u 69-60 mağlup etmişti. Casademont Zaragoza ise Almanya'da Telekom Baskets Bonn'a 85-71 kaybetmişti.

Kaynak: AA
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