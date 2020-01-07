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Beşiktaş Sompo Sigorta, McAdoo ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet James Michael McAdoo ile yollarını ayırdı.

07.01.2020 19:14 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:14
Beşiktaş Sompo Sigorta, McAdoo ile yollarını ayırdı

Sompo Erkek Takımı, ABD'li forvet James Michael McAdoo ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, McAdoo'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak sona erdirildiği bildirildi.

Açıklamada, "James Michael McAdoo'ya kulübümüze vermiş olduğu hizmetler sebebiyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA
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