Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Falco'yu ağırlayacak
Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın Macaristan temsilcisi Falco'yu konuk edecek.
Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın Macaristan temsilcisi Falco'yu konuk edecek.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ligdeki ilk 4 maçında sadece bir kez kazanabilen ve 3 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, 8 takımlı grupta 7. sırada bulunuyor.
Beşiktaş Sompo Sigorta'nın yarınki rakibi Falco ise ikişer galibiyet ve yenilgiyle 5. sırada yer alıyor.