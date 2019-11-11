Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Falco'yu ağırlayacak

11.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:18

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın Macaristan temsilcisi Falco'yu konuk edecek.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligdeki ilk 4 maçında sadece bir kez kazanabilen ve 3 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, 8 takımlı grupta 7. sırada bulunuyor.

Beşiktaş Sompo Sigorta'nın yarınki rakibi Falco ise ikişer galibiyet ve yenilgiyle 5. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA