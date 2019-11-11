Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Falco'yu ağırlayacak

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın Macaristan temsilcisi Falco'yu konuk edecek.

11.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:18
Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Falco'yu ağırlayacak

Sompo Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın Macaristan temsilcisi Falco'yu konuk edecek.

BJK Akatlar ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligdeki ilk 4 maçında sadece bir kez kazanabilen ve 3 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, 8 takımlı grupta 7. sırada bulunuyor.

Beşiktaş Sompo Sigorta'nın yarınki rakibi Falco ise ikişer galibiyet ve yenilgiyle 5. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA
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