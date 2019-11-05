Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Happy Casa ile karşılaşacak

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Happy Casa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

05.11.2019 10:32
Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Happy Casa ile karşılaşacak

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Happy Casa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Brindisi kentindeki Elio Pentassuglia Spor Salonu'nda yapılacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.

D Grubu'ndaki 3 maçın sadece birini kazanan siyah-beyazlı ekip, 5. sırada bulunuyor.

Beşiktaş Sompo Sigorta ile aynı performansı gösteren Happy Casa ise averajla 7. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA
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