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Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrılan Ivanovic, Baskonia ile anlaştı

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın yollarını ayırdığı Karadağlı başantrenör Dusko Ivanovic, THY Avrupa Ligi'nde yer alan İspanya temsilcisi Baskonia ile anlaştı.

24.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:02
Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrılan Ivanovic, Baskonia ile anlaştı

Sompo Erkek Basketbol Takımı'nın yollarını ayırdığı Karadağlı başantrenör Dusko Ivanovic, THY Avrupa Ligi'nde yer alan İspanya temsilcisi ile anlaştı.

Baskonia Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Karadağlı başantrenör, sezon sonuna kadar takımın başında yer alacak.

Ivanovic yönetimindeki Baskonia, THY Avrupa Ligi'nde 26 Aralık Perşembe günü Almanya temsilcisi ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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