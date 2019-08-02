Beşiktaş Sompo Sigorta'da, Samet Geyik'in sözleşmesi yenilendi
Tahincioğlu Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş Sompo Sigorta, uzun forvet pozisyonunda görev yapan Samet Geyik'in sözleşmesini uzattı.
Tahincioğlu Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş Sompo Sigorta, uzun forvet pozisyonunda görev yapan Samet Geyik'in sözleşmesini uzattı.
2019-2020 sezonu öncesinde iç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Sigorta, 2 sezondur kadrosunda yer alan 26 yaşındaki Samet Geyik ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Samet Geyik'e başarılarla dolu bir sezon dileriz" denildi.
Kaynak: DHA
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