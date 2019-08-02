Beşiktaş Sompo Sigorta'da, Samet Geyik'in sözleşmesi yenilendi

Tahincioğlu Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş Sompo Sigorta, uzun forvet pozisyonunda görev yapan Samet Geyik'in sözleşmesini uzattı.

2.08.2019 15:56
Beşiktaş Sompo Sigorta'da, Samet Geyik'in sözleşmesi yenilendi

Tahincioğlu Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş Sompo Sigorta, uzun forvet pozisyonunda görev yapan Samet Geyik'in sözleşmesini uzattı.
2019-2020 sezonu öncesinde iç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Sigorta, 2 sezondur kadrosunda yer alan 26 yaşındaki Samet Geyik ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Samet Geyik'e başarılarla dolu bir sezon dileriz" denildi.


Kaynak: DHA
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