Beşiktaş Sompo Sigorta'da, Samet Geyik'in sözleşmesi yenilendi

Tahincioğlu Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş Sompo Sigorta, uzun forvet pozisyonunda görev yapan Samet Geyik'in sözleşmesini uzattı.

2019-2020 sezonu öncesinde iç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Sigorta, 2 sezondur kadrosunda yer alan 26 yaşındaki Samet Geyik ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Samet Geyik'e başarılarla dolu bir sezon dileriz" denildi.



Kaynak: DHA