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Beşiktaş Sompo Sigorta'da Jordan Theodore takımdan ayrıldı

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyun kurucusu Jordan Theodore, siyah-beyazlı ekiple yollarını ayırdığını duyurdu.

27.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:58
Beşiktaş Sompo Sigorta'da Jordan Theodore takımdan ayrıldı

Sompo Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyun kurucusu , siyah-beyazlı ekiple yollarını ayırdığını duyurdu.

Theodore, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, teknik heyet ve oyuncu arkadaşlarına teşekkür ederek, "Özellikle inanılmaz taraftarlara teşekkür ediyorum. Maalesef sizinle olan beraberliğim bitti. Yeniden görüşene dek başarılı olmanız dileğiyle, kartal hep yüksek uçsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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