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Beşiktaş Sompo Sigorta: 89-78

SALON: AnkaraHAKEMLER: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Sasa Marisic (Sırbistan)TÜRK TELEKOM: Campbell 27, Enes Taşkıran, Johnson 16, Wiltjer 9, Fall 17, Muhammed Baygül 8, Şafak Edge 3, Kadji 9, Metin Türen, Polat Kaya, Efe BeşokBEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: İsmet Akpınar...

04.03.2020 22:08 | Son Güncelleme: 04.03.2020 22:08
Beşiktaş Sompo Sigorta: 89-78

SALON: Ankara

HAKEMLER: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Sergii Zashchuk (), Marisic (Sırbistan)TÜRK TELEKOM: Campbell 27, Enes Taşkıran, Johnson 16, Wiltjer 9, Fall 17, Muhammed Baygül 8, Şafak Edge 3, Kadji 9, Metin Türen, Polat Kaya, Efe BeşokBEŞİKTAŞ SOMPO : İsmet Akpınar 12, Birkan Batuk 3, Gotcher 16, Djurisic 15, Oğuz Savaş 12, Burak Yıldızlı 14, Ömer Utku Al 6, Can Turgut, Sabahattin Can Göndür, Çağdaş Kayabaşı1'İNCİ ÇEYREK: 28-23İLK YARI: 45-423'ÜNCÜ ÇEYREK: 67-59Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Türk Telekom, sahasında Beşiktaş Sompo 'yı 89-78 yenerek seride 1-0 öne geçti. İki galibiyet alanın çeyrek finale yükseleceği eşleşmede 2'nci maç, 11 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

- Ankara

Kaynak: DHA

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