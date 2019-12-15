Beşiktaş Sompo Sigorta: 78 - Gaziantep Basketbol: 73
SALON: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ahmet Tatlıcı, Musa Kazım ÇetinBEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Theodore 27, Gotcher 7, McKissic 11, Durisic 11, Oğuz Savaş 2, Sabahattin Can Göndür, İsmet Akpınar 8, Samet Geyik 10, McAdoo 2GAZİANTEP BASKETBOL: Vasilauskas 11, Erol Can...
15.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:23
SALON: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ahmet Tatlıcı, Musa Kazım ÇetinBEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Theodore 27, Gotcher 7, McKissic 11, Durisic 11, Oğuz Savaş 2, Sabahattin Can Göndür, İsmet Akpınar 8, Samet Geyik 10, McAdoo 2GAZİANTEP BASKETBOL: Vasilauskas 11, Erol Can Çinko, Crawford 17, Orhan Aydın Haciyeva 5, Buva 14, İsmail Cem Ulusoy 7, Murat Göktaş, Jelovac 19, Metehan Akyel1. PERİYOT: 19-14DEVRE: 44-363. PERİYOT: 65-57
ING Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Sigorta, evinde Gaziantep Basketbol'u 78-73 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligde 5'inci galibiyetini elde ederken, 3 maçlık galibiyet serisi sonlanan Gaziantep Basketbol ise 7'nci yenilgisini aldı.
Kaynak: DHA
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