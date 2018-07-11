Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımının Avrupa'daki Rakipleri Belli Oldu

İsviçre'de bulunan FIBA merkezinde bugün yapılan kura çekimiyle 2018-2019 sezonu Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ

Beşiktaş Sompo Japan, kura çekimi sonrasında D Grubu'nda yer aldı. Siyah-beyazlılarımızın gruptaki rakipleri; Neptunas (Litvanya), Strasbourg (Fransa), Bologna (İtalya), Olimpija (Slovenya), ASP Promitheas (Yunanistan), Oostende (Belçika) ve elemelerden gelecek olan (Torun, Estudianstes, Tsmoki Minsk, Norrkoping, Medi Bayreuth) bir takım şeklinde oluştu.

Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 grup maçları 9-10 Ekim tarihlerinde başlayacak.