Beşiktaş Sompo Japan'a Konuk Olan Galatasaray, Rakibini 74-72 Mağlup Etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan ile karşı karşıya geldi. Son çeyreği büyük çekişmeye sahne olan maçta Galatasaray, Beşiktaş Sompo Japan'ı 74-72 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray, bu sonuçla Tahincioğlu Basketbol Süper Ligindeki 3. galibiyetine ulaştı. Beşiktaş Sompo Japan ise bu sonuçla ligdeki 4. yenilgisini aldı.