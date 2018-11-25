Beşiktaş Sompo Japan'a Konuk Olan Galatasaray, Rakibini 74-72 Mağlup Etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 74-72 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan ile karşı karşıya geldi. Son çeyreği büyük çekişmeye sahne olan maçta Galatasaray, Beşiktaş Sompo Japan'ı 74-72 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray, bu sonuçla Tahincioğlu Basketbol Süper Ligindeki 3. galibiyetine ulaştı. Beşiktaş Sompo Japan ise bu sonuçla ligdeki 4. yenilgisini aldı.

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