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Beşiktaş-Slovan Bratislava maçını Arnavut hakem Jorgji yönetecek

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5'inci haftasında perşembe günü sahasında Slovakya'nın Slovan Bratislava takımıyla oynayacağı maçta, Arnavut hakem Enea Jorgji görev yapacak.

25.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:04
Beşiktaş-Slovan Bratislava maçını Arnavut hakem Jorgji yönetecek

'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5'inci haftasında perşembe günü sahasında Slovakya'nın Slovan takımıyla oynayacağı maçta, Arnavut hakem Enea Jorgji görev yapacak.

Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada, Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo üstlenecek.


Kaynak: DHA
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