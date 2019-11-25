Haberler » Spor » Beşiktaş-Slovan Bratislava maçında Arnavut Jorgji düdük çalacak - Spor

Beşiktaş-Slovan Bratislava maçında Arnavut Jorgji düdük çalacak

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibiyle İstanbul'da yapacağı karşılaşmayı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.

25.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:48
Beşiktaş-Slovan Bratislava maçında Arnavut Jorgji düdük çalacak

'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Slovakya'nın Slovan ekibiyle İstanbul'da yapacağı karşılaşmayı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak.

Beşiktaş ile Slovan Bratislava arasındaki karşılaşma, Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.