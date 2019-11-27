Beşiktaş, Slovan Bratislava maçına hazır
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. hafta maçında yarın Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. hafta maçında yarın Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Victor Ruiz, Dorukhan Toköz ve Douglas katılmazken, Atiba Hutchinson ise takımdan ayrı koştu.
Siyah-beyazlı ekip, idmana ısınma hareketleri ve koşularla başlarken, bir süre çeşitli pas çalışmaları gerçekleştirdi.