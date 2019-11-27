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Beşiktaş, Slovan Bratislava maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. hafta maçında yarın Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

27.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:36
Beşiktaş, Slovan Bratislava maçına hazır

UEFA Ligi K Grubu 5. hafta maçında yarın Slovakya temsilcisi Slovan 'yı konuk edecek , hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Victor Ruiz, Dorukhan Toköz ve Douglas katılmazken, Atiba Hutchinson ise takımdan ayrı koştu.

Siyah-beyazlı ekip, idmana ısınma hareketleri ve koşularla başlarken, bir süre çeşitli pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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