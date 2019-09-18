Beşiktaş, Slovan Bratislava maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın deplasmanda oynayacakları Slovan Bratislava maçı öncesi Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki Narodny Stadyumu'nda maç öncesi son antrenmanını Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptı.
18.09.2019 22:04
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın deplasmanda oynayacakları Slovan Bratislava maçı öncesi Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki Narodny Stadyumu'nda maç öncesi son antrenmanını Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptı.
Kaynak: AA