Haberler » Spor » Beşiktaş-Slovan Bratislava - Spor

Beşiktaş-Slovan Bratislava

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. haftasında Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava ile yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Vodafone ParkHakemler: Enea Jorgji, Ridiger Çokaj, Rejdi Avdo (Arnavutluk)Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Rebocho, Oğuzhan Özyakup,...

28.11.2019 19:54 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:54
Beşiktaş-Slovan Bratislava

'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. haftasında Slovakya temsilcisi Slovan ile yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Enea Jorgji, Ridiger Çokaj, Rejdi Avdo ()

Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Rebocho, Oğuzhan Özyakup, Elneny, Boyd, Diaby, Caner Erkin, Umut Nayir

Slovan Bratislava: Greif, Bajric, Abena, Bozhikov, de Marco, Holman, de Kamps, İbrahim, Daniel, Rharsalla, Sporar

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.