Beşiktaş-Slovan Bratislava

28.11.2019 19:54 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:54

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. haftasında Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava ile yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Enea Jorgji, Ridiger Çokaj, Rejdi Avdo (Arnavutluk)

Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Rebocho, Oğuzhan Özyakup, Elneny, Boyd, Diaby, Caner Erkin, Umut Nayir

Slovan Bratislava: Greif, Bajric, Abena, Bozhikov, de Marco, Holman, de Kamps, İbrahim, Daniel, Rharsalla, Sporar

Kaynak: AA