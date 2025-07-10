Beşiktaş SKN ST Polten hangi kanalda? Beşiktaş SKN ST Polten maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Beşiktaş SKN ST Polten maçı hangi kanalda? Beşiktaş SKN ST Polten hazırlık maçına maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş SKN ST Polten maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş SKN ST Polten maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş SKN ST Polten maçı yayın bilgisi haberimizde...

BEŞİKTAŞ SKN ST POLTEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş SKN ST Polten maçı HT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş SKN ST Polten maçını HT Spor'dan güncel frekans bilgileriyle şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca HT Spor resmi internet sitesi üzerinden de canlı Beşiktaş SKN ST Polten maçını izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ SKN ST POLTEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş SKN ST Polten maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç HT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.