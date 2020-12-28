Beşiktaş, Sivasspor'u konuk ediyor! Siyah beyazlıların ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor'u Vodafone Stadı'nda konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesinde siyah beyazlıların ilk 11'i belli oldu.

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Vodafone Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 25 puan topladı. Son 2 haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nü yenen Beşiktaş, zirve yarışına da ortak oldu.

Demir Grup Sivasspor ise 4'er galibiyet ve yenilginin yanı sıra 5 beraberlik sonunda 17 puan topladı.

EVİNDE SON 4 MAÇI KAZANDI

Evindeki lig maçlarına kötü başlayan Beşiktaş, son 4 karşılaşmayı kazanmayı bildi.

Kendi sahasındaki ilk maçta Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen siyah-beyazlı takım; Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0 ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Beşiktaş'ta bu karşılaşma öncesi önemli eksikler bulunuyor. Annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a gidecek Vincent Aboubakar, Demir Grup Sivasspor maçında görev alamayacak.

Sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Josef de Souza da mücadelede oynayamayacak. Sakatlıkları henüz geçmeyen Gökhan Töre ile Adem Ljajic de takımlarını yalnız bırakacak.

UTKU KADRODA YER ALABİLECEK

Yeni tip koronavirüs karantina sürecini tamamlayan kaleci Utku Yuvakuran, karşılaşma için kadroda yer alabilecek.

Ersin Destanoğlu'nun Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kart sonrası kalede görev alan Utku, karantina süreci nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü lig maçlarıyla Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu karşılaşmasında forma giyememişti.

MENSAH VE VİDA SINIRDA

Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Domagoj Vida, bu karşılaşma öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde de aynı durumu yaşarsa 16. haftadaki Hes Kablo Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

İŞTE İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Necip, Atiba, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Güven.

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Hakan, Robin, Fayçal, Erdoğan, Yatabare, Max.