Beşiktaş, Sivasspor'u 5-1'lik Skorla Geçti

Beşiktaş, evinde Sivasspor'u 5-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Spor Toto Süper Ligi 4. sırada bitirdi.

Beşiktaş, Sivasspor'u 5-1'lik Skorla Geçti

Beşiktaş - Sivasspor maçında kazanan, 5-1'lik skorla Beşiktaş oldu. Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasındaki mücadele, Vodafone Arena'da oynandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller, 29. ve 77 dakikalarda Anderson Talisca, 50. ve 74. dakikalarda Cyle Larin ile 86. dakikada Ryan Babel'den geldi. Sivasspor'un tek sayısını ise, 54. dakikada Hakan Arslan kaydetti. Öte yandan Sivasspor'da N'dinga, 66. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

SİVASSPOR SEZONU 49 PUANLA TAMAMLADI

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 61 yaptı ve diğer maçlardan beklediği sonuçlar gelmeyince sezonu 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi ön elemesi oynamaya hak kazandı. Sivasspor ise sezonu 49 puan ile noktaladı.

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YORUMLAR (3)

  • SİYAH BEYAZ:
    AZİZİN ALİ CENGİZ OYUNLARINA GELDİK 4. KALDIK SENEYE AZİZİN OLMADIĞI BİR LİGDE RAHAT ŞAMPİYON OLURUZ HALA EN İYİ KADRO BİZDE EN İYİ HOCA BİZDE EN İYİ BAŞKAN BİZDE EN İYİ TARAFTAR BİZDE SIKINTI YOK
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