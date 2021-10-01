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Beşiktaş, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Beşiktaş, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 8. haftasında yarın iç sahada Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında yarın iç sahada Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İstasyon koşularının ardından çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı futbolcular, taktik maçı sonrası yapılan şut çalışmasıyla idmanı noktaladı.

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçı yarın Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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