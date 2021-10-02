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Beşiktaş-Sivasspor maçının ardından

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Beşiktaş-Sivasspor maçının ardından

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımının Beşiktaş'a 2-1 yenildiği maçta rakibin gollerine engel olamadıklarını söyledi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımının Beşiktaş'a 2-1 yenildiği maçta rakibin gollerine engel olamadıklarını söyledi.

Çalımbay, müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, üç puan almayı hedefleyen iki takımın karşı karşıya geldiğini belirterek, "Her türlü tedbiri aldık ama maalesef kötü goller yedik. Maçtan önce bunu konuşmuştuk. Rakibin önündeki oyuncular forvet oyuncular, kanat oyuncuları değil. Buna rağmen iki kanat golü yedik." dedi.

Yedikleri gollere rağmen oyun disiplininden kopmadıklarını kaydeden Çalımbay, "Sonuna kadar mücadele ettik. Kırılma anı Pedro Henrique'nin boş kaleye topu atamamasıydı. Her şeyi göze aldı. Zaten içeride ve dışarıda kazanmak istiyoruz. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Bundan sonra telafi edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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Haber: Beşiktaş-Sivasspor maçının ardından - Haberler Spor
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