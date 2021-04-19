Beşiktaş, Sivasspor maçına hazır

Süper Lig'in 36. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 36. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, pas çalışmalarıyla devam ettiği, taktik programın yer aldığı çift kale maçla da tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, saat 16.00'da özel uçakla Sivas'a giderek kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür