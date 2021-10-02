Beşiktaş Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Sivasspor şifresiz mi, ne zaman? - Haberler
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Beşiktaş Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Sivasspor şifresiz mi, ne zaman?

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Beşiktaş Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Sivasspor şifresiz mi, ne zaman?

Beşiktaş-Sivasspor Maçı Hangi Gün? Beşiktaş-Sivasspor Maçı Saat Kaçta? Beşiktaş-Sivasspor Maçı Nerede Oynanacak? 02-10-2021 Beşiktaş vs Sivasspor Maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanacak? sorularına yanıt aranıyor.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Sivasspor şifresiz mi, ne zaman? sorularının yanıtları merak ediliyor. DG Sivasspor'un bugün deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Arda Kardeşler oldu.

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Yasin Kol olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Arda Kardeşler oturacak. Kardeşler'e, AVAR olarak Yakup Özhan eşlik edecek.

Beşiktaş ile Sivasspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Maç, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Beşiktaş ve Sivasspor, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

Beşiktaş-Sivasspor Maçı, 02 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Beşiktaş-Sivasspor Maçı, saat 19:00 başlayacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Haber: Beşiktaş Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Sivasspor şifresiz mi, ne zaman? - Haberler
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