Beşiktaş - Sivasspor maçı izle! Beşiktaş - Sivasspor goller, maç özeti! Beşiktaş - Sivasspor kaç kaç?
28 Aralık, saat 19:00'da başlayan Beşiktaş - Sivasspor maçı izle! Beşiktaş - Sivasspor goller, maç özeti! Beşiktaş - Sivasspor kaç kaç?
Beşiktaş - Sivasspor maçı izle! Beşiktaş - Sivasspor goller, maç özeti! Beşiktaş - Sivasspor kaç kaç? Detaylar haberimizde.
İŞTE İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Necip, Atiba, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Güven.
SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Hakan, Robin, Fayçal, Erdoğan, Yatabare, Max
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?
Dakika 1: Zorlu karşılaşma hakem Arda Kardeşler'in çaldığı düdükle başladı.
Dakika 5: Beşiktaş uzun topla rakip yarı alanda pozisyon aradı ancak kapanan Sivasspor savunması pozisyon fırsatı vermedi.
Dakika 7: Sivasspor atağında Fajr'ın ceza sahası dışından şutu savunmadan döndü. Ardından Beşiktaş savunması topu çizgiden çıkardı ve kornere izin vermedi.
Dakika 13: Atiba'nın eli ikili mücadelede Sivasspor'da Uğur Çiftçi'nin yüzüne çarptı. Konuk ekip orta sahadan serbest vuruşla oyuna başladı. Devam eden atakta Uğur sol çizgide topu kontrol edemedi ve auta çıktı.
Dakika 18: Beşiktaş, Güven Yalçın'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Güven kafayı vurdu, Samassa'yı mağlup ederek takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.
Dakika 27: Samassa'nın uzun oynadığı topu Yatabare indirdi, Gradel'e gelmeden önce savunma topu kornere gönderdi.
Dakika 32: Sivasspor atağında ceza alanına yapılan ortada Yatabare kafayla köşeye vurdu, ancak top direkten geri döndü.
Dakika 33: Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında içeri çevrilen top altı pas üzerinde Mensah'a geldi, onun vuruşunda top üstten auta gitti.
Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bitiş düdüğünün ardından hakeme itiraz eden Sivassporlu Hakan Aslantaş, kırmızı kart gördü.