Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

16.01.2020 13:21 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:21

Beşiktaş, Süper Lig'in 18'inci haftasında pazar günü saat 19.00'da sahasında lider Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün akşam Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan Beşiktaş, ligde ikinci yarının ilk sınavında Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Bu sabah yapılan basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens katılmadı. Adem Ljajic takımla birlikte çalıştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda, dünkü maçta oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Ardından pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. İdman, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: DHA

- İstanbul