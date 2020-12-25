Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
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Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

25.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:01
Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında karşılaşacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı, antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında karşılaşacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı, antrenmanla başladı.

Süper Lig'in 14. haftasında dün MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan oyuncular, sahada rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcular sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile antrenmana başladı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Gökhan Töre, sahada bireysel çalışmalarına devam etti.

Siyah-beyazlılar, Sivasspor maçının hazırlıklarına, yarın Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL

Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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