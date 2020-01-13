Beşiktaş, Sivasspor maçı biletlerini yarın satışa çıkarıyor

13.01.2020 13:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:24

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında lider Sivasspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın biletlerini yarın satışa çıkarıyor.



Süper Lig'in ilk yarısını 30 puanla 5. sırada tamamlayan ve zirvenin 7 puan gerisinde kalan Beşiktaş, ikinci yarının ilk maçında lider Sivasspor'u konuk edecek. 19 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadelenin biletleri ise yarın satışa çıkacak. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada biletlerin yarın saat 11.00'de satışa çıkacağı açıklanırken, bilet fiyatları ise şu şekilde:



1. Kategori 265TL



2. Kategori 250TL



3. Kategori 225TL



4. Kategori 215TL



5. Kategori 180TL



6. Kategori 165TL



7. Kategori 110TL



8. Kategori 100TL



VIP: 750TL



1903 A-E: 750TL



1903 B-D: 825TL



1903 C: 875TL - İSTANBUL

Kaynak: İHA