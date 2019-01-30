Beşiktaş, Shinji Kagawa İçin Borussia Dortmund'a Resmi Teklifte Bulundu
Beşiktaş, transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Shinji Kagawa için Alman ekibi Borussia Dortmund'a resmi teklifte bulundu.
Beşiktaş'tan Kagawa harekatı. Siyah-beyazlılar, Dortmund'dan ayrılmaya karar veren Japon futbolcu için teklifini yaptı. Beşiktaş yönetimi, Dortmund'dan ayrılacak olan Kagawa için 6 aylık kiralama teklifinde bulundu.
2014 yılında Manchester United'dan Dortmund'a transfer olan Kagawa bu sezon Dortmund'da fazla forma şansı bulamadı. Bundesliga'da sadece 2 maçta forma giyebilen Japon futbolcu tüm kulvarlarda 5 maç oynadı. Kagawa'nın gol ve asisti bulunmuyor. Kagawa'nın Dortmund ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
(Futbol Arena)
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