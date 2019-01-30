Beşiktaş, Shinji Kagawa İçin Borussia Dortmund'a Resmi Teklifte Bulundu

Beşiktaş'tan Kagawa harekatı. Siyah-beyazlılar, Dortmund'dan ayrılmaya karar veren Japon futbolcu için teklifini yaptı. Beşiktaş yönetimi, Dortmund'dan ayrılacak olan Kagawa için 6 aylık kiralama teklifinde bulundu.

2014 yılında Manchester United'dan Dortmund'a transfer olan Kagawa bu sezon Dortmund'da fazla forma şansı bulamadı. Bundesliga'da sadece 2 maçta forma giyebilen Japon futbolcu tüm kulvarlarda 5 maç oynadı. Kagawa'nın gol ve asisti bulunmuyor. Kagawa'nın Dortmund ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Futbol Arena)