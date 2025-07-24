Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Shakhtar Donetsk golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI KAÇ KAÇ?
Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı 2-1'lik Shakhtar Donetsk üstünlüğüyle devam ediyor.
BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI CANLI İZLE
Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçını HT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak.
BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.