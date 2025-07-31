Beşiktaş Shakhtar Donetsk'e elenirse rakibi kim olacak, muhtemel rakipleri kim?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu akşam Ukrayna'nın güçlü temsilcisi Shakhtar Donetsk ile ikinci ve belirleyici maçına çıkıyor. Siyah-beyazlı taraftarların aklındaki en büyük merak konularından biri ise takımın elenmesi durumunda nasıl bir yol haritası izleyeceği. Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş'ın, bu turdan elenmesi halinde hangi kulvarda yer alacağı büyük bir soru işareti oluşturuyor.

AVRUPA LİGİ ELEMELERİNDE KRİTİK GÜN: BEŞİKTAŞ'IN KADERİ BELİRLENECEK

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turları, çift maçlı eleme sistemiyle oynanıyor. Bugün, 31 Temmuz 2025 Perşembe günü yapılacak rövanş karşılaşmasıyla tur atlayan ekip belli olacak.

BEŞİKTAŞ KAYBETSE DE AVRUPA'DAN KOPMUYOR

Bu akşamki mücadelede Beşiktaş mağlup olsa ya da berabere kalsa bile Avrupa defteri tamamen kapanmayacak. Rövanş maçının galibi, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna yükselme hakkı elde edecek. Kaybeden takım ise Avrupa serüvenine Konferans Ligi elemelerinden devam edecek.

BERABERLİKTE UZATMA VE PENALTILAR DEVREYE GİRECEK

İki karşılaşmanın toplam skoru eşit olursa, maç uzatma dakikalarına taşınacak ve gerekirse penaltı atışlarıyla tur atlayan taraf belirlenecek. Bu durum, karşılaşmanın dramatik atmosferini daha da artırıyor.

BEŞİKTAŞ ELENSE DE AVRUPA SERÜVENİ SÜRÜYOR

Shakhtar Donetsk'e elenmesi halinde Beşiktaş, Avrupa kupalarına tamamen veda etmeyecek. Bu senaryoda siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam etme hakkını kazanacak. Yani Avrupa yolculuğu sona ermeyecek, sadece kulvar değişmiş olacak.

KONFERANS LİGİ'NDE RAKİP BELLİ: ST. PATRICK'S YA DA KALJU

Eğer Beşiktaş elenirse, Konferans Ligi 3. ön eleme turunda St. Patrick's (İrlanda) ile Kalju (Estonya) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.