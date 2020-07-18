HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Beşiktaş sezonun son derbisinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor

Burak Yılmaz'ın iyileşmesi Sergen Yalçın'ı sevindirdiN'Koudou, Umut ve Ljajic yokSarı kart sınırında dört futbolcuDikkat çeken notlarAli DANAŞ - Beşiktaş, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun son derbisinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Beşiktaş sezonun son derbisinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor
18.07.2020 09:47 | Son Güncelleme: 18.07.2020 09:47

Burak Yılmaz'ın iyileşmesi Sergen Yalçın'ı sevindirdi

N'Koudou, Umut ve Ljajic yok

Sarı kart sınırında dört futbolcuDikkat çeken notlar

Ali DANAŞ -

Beşiktaş, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun son derbisinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Yarın akşam saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.BURAK YILMAZ'IN İYİLEŞMESİ SERGEN YALÇIN'I SEVİNDİRDİBeşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın iyileşerek takım antrenmanlarına katılması teknik direktör Sergen Yalçın'ı oldukça sevindiren bir gelişme oldu.Golcü oyuncunun dönüşüyle rahatlayan Yalçın, kadroyu da hemen hemen şekillendirmiş durumda.Siyah beyazlılarda Victor Ruiz, Covid-19 öncesinde 4 aydan fazla maaş alamadığını ve ayrıca yönetimin maçların oynanmadığı döneme ait maaşları da ödemeyeceğini söylediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Teknik direktör Sergen Yalçın, Victor Ruiz'in 2 maç kala ani gidişiyle savunmada Vida'nın yanına Enzo Roco'yu monte edecek. Savunmanın diğer oyuncuları sağ bekte Gökhan Gönül, sol bekte de Caner Erkin olacak.Orta sahada her zaman olduğu gibi Elneny ve Atiba görev yaparken, hücum hattında cezalı olan N'Koudou'nun yerine Boyd'un oynaması tahmin ediliyor. Sağ açıkta ise Lens ve 10 numara pozisyonunda da Boateng'in görev yapması bekleniyor.Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki tahmini onbiri; Ersin-Gökhan Gönül-Vida-Roco-Caner-Elneny-Atiba-Lens-Boateng-Boyd ve Burak Yılmaz şeklinde.N'KOUDOU, UMUT VE LJAJİC YOKBeşiktaş, Fenerbahçe karşısına 3 futbolcusundan yoksun çıkacak.BTC Turk Yeni Malatyaspor maçında 4'üncü sarı kartı görerek cezalı duruma düşen N'Koudou yarın akşam kadroda yer alamayacak.24 Haziran'da yapılan Covid-19 testinde sonuçları pozitif çıkan ve karantina süreçlerini tamamlayan Ljajic ve Umut Nayır da yeni testleri negatif çıkmasına rağmen son iki maçta takıma katılamayacak. Bunun sebebiyse TFF protokolü gereği 5'er günde yapılması gereken 2 testin daha olması ve süre olarak son iki maça yetişemeyecek olmaları.SARI KART SINIRINDA DÖRT FUTBOLCUBeşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Lens, Caner, Vida ve Elneny yarın akşamki maça 3 sarı kart ile ceza sınırında çıkacak. Bu futbolcular Fenerbahçe karşısında sarı kart görmeleri halinde ligin son maçı olan Gençlerbirliği deplasmanında takımını yalnız bırakacak.DİKKAT ÇEKEN NOTLAR-Beşiktaş ile Fenerbahçe yarın akşam 351'inci kez karşı karşıya gelecek.-Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 133 galibiyeti bulunurken, 124 maçı Beşiktaş kazandı.-İki takım arasındaki beraberlik sayısı 93-Beşiktaş, rakibine 441 gol atarken, kalesinde 485 gol gördü.-İki takım lig maçlarında 127 kez karşılaştı. Fenerbahçe 47, Beşiktaş 39 galibiyet aldı.-Son 25 maçta Fenerbahçe 11 galibiyetle oldukça üstün.-Beşiktaş son 25 maçta sadece 4 galibiyet aldı.

-Son iki maç hariç karşılaşmalar bol kırmızı kartlı geçiyor. Öncesindeki 17 maçta 19 kırmızı kart çıktı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı Güncel
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Mansur Yavaş, 'torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı Güncel
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi Magazin
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım Magazin
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu Magazin
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın 'Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu Magazin
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal...
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
Elazığ depremini bilen Naci Görür: Marmara depremi 'Geliyorum' diye bağırıyor, çok korkuyorum
Elazığ depremini bilen Naci Görür: Marmara depremi "Geliyorum" diye bağırıyor, çok korkuyorum
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Yunan ekibi Larissa, 'Ayasofya'yı kurtarın' yazılı formayla sahaya çıkacak
Yunan ekibi Larissa, "Ayasofya'yı kurtarın" yazılı formayla sahaya çıkacak
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Karadeniz'de çıkan hortumu vatandaşlar cep telefonuna kaydetti
Karadeniz'de çıkan hortumu vatandaşlar cep telefonuna kaydetti
Adana küfür edenleri uyaran adam bıçaklandı
Adana küfür edenleri uyaran adam bıçaklandı
Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı
Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Ermeniler çıldıracak! Essien'in Azerbaycan'la ilgili paylaşımı sosyal medyayı yıkıp geçti
Ermeniler çıldıracak! Essien'in Azerbaycan'la ilgili paylaşımı sosyal medyayı yıkıp geçti
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Mevsimlik tarım işçileri arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Mevsimlik tarım işçileri arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Huysuz Virjin, son yıllarda televizyona neden çıkmadığını bu sözlerle açıklamıştı
Huysuz Virjin, son yıllarda televizyona neden çıkmadığını bu sözlerle açıklamıştı
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Han Bülent Turan Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ozan Güven Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Seyfi Dursunoğlu
Spor Falcao Tamer Tuna Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz
Daha Fazla Adana 15 Temmuz Azerbaycan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Beşiktaş sezonun son derbisinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 09:50:46. #1.14#
title