Beşiktaş, sezonun ikinci kupası için yarın İzmir'de sahaya çıkacak
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Beşiktaş, sezonun ikinci kupası için yarın İzmir'de sahaya çıkacak

Beşiktaş, sezonun ikinci kupası için yarın İzmir'de sahaya çıkacak
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Fraport TAV Antalyaspor ile İzmir'de karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Fraport TAV Antalyaspor ile İzmir'de karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlıların lig şampiyonluğunu ilan ettiği Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. İstanbul'a çifte kupayla dönmenin hesabını yapan siyah-beyazlı ekip, aynı statta ikinci kez zafer yaşamaya çalışacak.

Sezonu kapattıkları açıklanan Cenk Tosun, Ajdin Hasic ve Vincent Aboubakar'ın yanı sıra, Fatih Karagümrük ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanması sonrası omzunun çıktığı açıklanan Adem Ljajic'in yarınki mücadelede görev yapması beklenmiyor.

Beşiktaş, Antalyaspor ile ligde oynadığı iki maçtan da 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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