Beşiktaş, sezonun açılış maçında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
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Beşiktaş, sezonun açılış maçında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Beşiktaş, sezonun açılış maçında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Beşiktaş, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış maçında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış maçında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve yeni yıl öncesinde kadrosunun büyük bölümünü korumayı başaran siyah-beyazlılar, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Beşiktaş, hazırlık döneminde Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Adana Demirspor'la özel maç yaptı. Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı, Kayserispor'a ise 3-0 mağlup oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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