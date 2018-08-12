Maçta İkinci Gol Geldi! Beşiktaş Sezonu Akhisarspor Maçıyla Açıyor
Spor Toto Süper Ligde Beşiktaş, Süper Kupa sahibi Akhisarspor'la karşılaşıyor. 21.45'te başlayan mücadele, Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.
Spor Toto Süper Ligde Beşiktaş, sezonu Akhisarspor'la açıyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetiyor.
İlk düdüğü 21.45'te gelen maç, beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI ANLATIM
43' GOL! Fark 2'ye çıktı. Sağ kanattan ceza sahasına inen Lens, topu kale önündeki Babel'e bıraktı, Babel topu boş kaleye gönderdi.
39' GOL! Beşiktaş atağında Oğuzhan, sol kanattan ceza sahasına ortasını yaptı, Pepe'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti.
25' Maçta ilk 25 dakika geride kaldı. İki takım da henüz skoru değiştirecek golü bulamadı.
14' Beşiktaş hızlı atağını kesen Ömer, sarı kart gördü.
1' Bülent Yıldırım'ın düdüğüyle mücadele başladı.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ:
Tolga, Gökhan, Pepe, Necip, Caner, Medel, Oğuzhan, Tolgay, Babel, Lens, Larin.
AKHİSARSPOR:
Fatih, Vrsajevic, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer, Aykut, Sissoko, Miguel Lopes, Bilal, Larsson, Seleznov.