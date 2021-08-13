Beşiktaş, sezona galibiyetle başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş, sezona galibiyetle başladı

Beşiktaş, sezona galibiyetle başladı
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Beşiktaş, Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna galibiyetle başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna galibiyetle başladı.

Ligde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan siyah-beyazlılar, 2021-2022 sezonunun açılış maçında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, 9. dakikada N'Koudou'nun golüyle öne geçti. Maç boyunca rakip yarı alanda oynayan siyah-beyazlılar, 52. dakikada Atiba'yla farkı 2'ye çıkarırken, 90+3. dakikada Larin maçın skorunu 3-0 olarak belirleyen golü kaydetti.

Sezonun ilk golü N'Koudou'dan

Beşiktaş'ın Kamerun asıllı Fransız futbolcusu Georges-Kevin N'Koudou, yeni sezonda ilk golü atan isim oldu.

26 yaşındaki kanat forvet, Çaykur Rizespor karşısında 9. dakikada attığı golle hem sezonun ilk golünü attı hem de takımını öne geçirmeyi başardı.

Salih ve Kenan tam not aldı

Beşiktaş'ın yeni transferleri Salih Uçan ve Kenan Karaman, beğeni topladı.

Siyah-beyazlılarla ilk maçlarına çıkan Salih ve Kenan, gösterdiği performansla taraftarını mutlu etti.

Öte yandan Kenan, siyah-beyazlıların attığı ilk golün hazırlayıcısı da oldu.

Beşiktaş taraftarından Abdullah Avcı'ya tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, eski teknik direktörleri Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan ayrılma sürecinde tazminat alması nedeniyle taraftarlar, müsabakanın 75. dakikasında deneyimli teknik direktör aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Beşiktaş, sezona galibiyetle başladı
Beşiktaş, sezona galibiyetle başladı
Beşiktaş, sezona galibiyetle başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

Süper Lig'de sezonun açılış maçında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti
Süper Lig'de sezonun açılış maçında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti
Beşiktaş gollerine devam ediyor! Çaykur Rizespor karşısında fark 2'ye çıktı
Beşiktaş gollerine devam ediyor! Çaykur Rizespor karşısında fark 2'ye çıktı
Süper Lig'de ilk düdük bu akşam Beşiktaş-Rize maçında çalacak! Görev alacak hakem ekibi belli oldu
Süper Lig'de ilk düdük bu akşam Beşiktaş-Rize maçında çalacak! Görev alacak hakem ekibi belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Yusuf Güney Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Muslera Mete Gazoz Caner Erkin Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş, sezona galibiyetle başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 22:57:00. #1.16#

title