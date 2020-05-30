Beşiktaş, seyircisiz oynayacağı maçlar için "karton taraftar" projesi başlattı
Beşiktaş, seyircisiz oynayacağı maçlar için "karton taraftar" projesini hayata geçiriyor.
30.05.2020 17:05 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:05
Beşiktaş, seyircisiz oynayacağı maçlar için "karton taraftar" projesini hayata geçiriyor.
Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tribünleri tıklım tıklım dolduracağız, bize yakışanı yapacağız, tribünlerde fotoğraflarımızla yer alacağız!" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA