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Sergen Yalçın, Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Beşiktaş, "sessiz" derbide Galatasaray'ın konuğu olacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

14.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:28
Beşiktaş,

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

Bu sezon beklediği sonuçları alamayarak şampiyonluk yarışında gerilerde kalan siyah-beyazlı ekip, 43 puanla haftaya beşinci sırada girdi.

Sarı-kırmızılı rakibi karşısında alacağı galibiyetle zirveye yaklaşmayı hedefleyen Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 1-0 kazanmıştı.

Sergen Yalçın'ın ilk derbisi

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verilmesinin ardından sembol haline geldiği siyah-beyazlı kulüpte teknik direktör olarak göreve başlayan Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında ilk kez bir derbide kulübede yer alacak.

Ligin 20. haftasında göreve başlayan Sergen Yalçın, takımının başında 6 maçta görev yaptı. Oynadığı son 2 maçı kazanan siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın yönetiminde 4 galibiyet, birer yenilgi ve beraberlik aldı.

Sarı kart alarmı

Beşiktaş'ta derbi öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd yarınki karşılaşmada kart gördükleri takdirde 27. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Muhtemel 11

Uzun süreli sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz ve sezonu kapatan Douglas Pereira'dan yoksun Beşiktaş'ın, Galatasaray derbisine başlaması beklenen 11'i şöyle:

Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Muhammed Elneny, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Kevin-Prince Boateng, Georges-Kevin N'Koudou, Burak Yılmaz.

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Kaynak: AA

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