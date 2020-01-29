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Beşiktaş, Sergen Yalçın için Park'ta yarın imza töreni düzenleyecek

Beşiktaş Kulübü, futbol takımının yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için yarın taraftarının önünde imza töreni düzenleyecek.

29.01.2020 19:04 | Son Güncelleme: 29.01.2020 19:04
Beşiktaş, Sergen Yalçın için Park'ta yarın imza töreni düzenleyecek

Beşiktaş Kulübü, takımının yeni teknik direktörü için yarın taraftarının önünde imza töreni düzenleyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 'taki imza töreninin saat 19.03'te başlayacağı belirtildi.

İmza töreninin Beşiktaşlı taraftarlara açık olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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