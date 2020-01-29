Beşiktaş, Sergen Yalçın için Park'ta yarın imza töreni düzenleyecek
Beşiktaş Kulübü, futbol takımının yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için yarın taraftarının önünde imza töreni düzenleyecek.
29.01.2020 19:04 | Son Güncelleme: 29.01.2020 19:04
Beşiktaş Kulübü, futbol takımının yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için yarın taraftarının önünde imza töreni düzenleyecek.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park'taki imza töreninin saat 19.03'te başlayacağı belirtildi.
İmza töreninin Beşiktaşlı taraftarlara açık olduğu kaydedildi.
Kaynak: AA
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