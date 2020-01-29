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Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

29.01.2020 17:09 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:14
Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı KAP'a bildirdi

, Teknik Direktör ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığını 'na (KAP) bildirdi.


Beşiktaş, Sergen Yalçın konusunda mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu. Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:


"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Ali Rıza Sergen Yalçın'a çalışmalarında başarılar dileriz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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